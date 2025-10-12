Patrika LogoSwitch to English

‘भारत में स्वतंत्र सोच पर हो रहा हमला’, विदेशी धरती से एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- भारत में स्वतंत्र सोच का विचार, खुलेपन का विचार, वैज्ञानिक होने का विचार, तार्किक होने का विचार पर हमला हो रहा है।

2 min read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 12, 2025

राहुल गांधी ने चिली विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चिली विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा- भारत में स्वतंत्र और वैज्ञानिक सोच के विचार पर जबरदस्त हमला हो रहा है। छात्रों के साथ देश की शिक्षा प्रणाली पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव चाहती है। 

क्या बोले राहुल गांधी

छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा- भारत में स्वतंत्र सोच का विचार, खुलेपन का विचार, वैज्ञानिक होने का विचार, तार्किक होने का विचार पर हमला हो रहा है और यही वह चीज है जिसका हम बचाव करना चाहते हैं। बता दें कि अमित मालवीय के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर की है। 

राहुल गांधी कहां है- अमित मालवीय

बीजेपी नेता अमिल मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 सितंबर को दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए। अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उनकी यात्रा के असली मक़सद से ध्यान भटकाने के लिए बनाए गए कुछ वीडियो के अलावा, पूरी तरह से सन्नाटा है। राहुल गांधी आख़िर कहां हैं और दक्षिण अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इतनी गोपनीयता क्यों?

शिक्षा को लेकर कही ये बात

बता दें कि चिली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने एक समावेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने कहा- जब शिक्षा की बात आती है, तो इसकी शुरुआत जिज्ञासा और बिना किसी भय या राजनीतिक या सामाजिक बंधन के खुलकर सोचने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से होती है। 

‘शिक्षा स्वतंत्रता का आधार’

उन्होंने कहा-  शिक्षा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्रता का आधार है। भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करे और हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित करे।

मुत्तकी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को मिली जगह, पिछली बार न बुलाने पर कही ये बात
राष्ट्रीय
Afghan FM Muttaqi India Visit

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

12 Oct 2025 08:05 pm

Hindi News / World / ‘भारत में स्वतंत्र सोच पर हो रहा हमला’, विदेशी धरती से एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

विदेश

भारतीय शेयर बाजार में धमाल: 8 टॉप कंपनियों ने जोड़े ₹1.94 लाख करोड़, Q2 नतीजों पर नजर

Bombay Stock Exchange
कारोबार

फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में उग्र मार्च: लाहौर में TLP और पुलिस में भिड़ंत, 2 की मौत, दर्जनों जख्मी

TLP Gaza March Violence
विदेश

पाकिस्तान सेना ने जेल में बंद युवक का किया अपहरण, परिवार सदमे में, जानिए क्या है बलूचिस्तान का दर्द

Balochistan Missing Youth
विदेश

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त ही तालिबान के पाकिस्तान पर हमले के क्या हैं मायने ?

Taliban Attack Pakistan
विदेश

अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 58 सैनिक हुए ढेर, 25 चौकियां कब्जे में, तालिबान की सख्त चेतावनी

Afghanistan Pakistan Conflict
विदेश
