‘भारत में स्वतंत्र सोच पर हो रहा हमला’, विदेशी धरती से एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने चिली विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया (Photo-IANS)
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चिली विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा- भारत में स्वतंत्र और वैज्ञानिक सोच के विचार पर जबरदस्त हमला हो रहा है। छात्रों के साथ देश की शिक्षा प्रणाली पर बातचीत के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि कांग्रेस शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव चाहती है।
छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा- भारत में स्वतंत्र सोच का विचार, खुलेपन का विचार, वैज्ञानिक होने का विचार, तार्किक होने का विचार पर हमला हो रहा है और यही वह चीज है जिसका हम बचाव करना चाहते हैं। बता दें कि अमित मालवीय के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने यह वीडियो शेयर की है।
बीजेपी नेता अमिल मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 सितंबर को दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए। अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उनकी यात्रा के असली मक़सद से ध्यान भटकाने के लिए बनाए गए कुछ वीडियो के अलावा, पूरी तरह से सन्नाटा है। राहुल गांधी आख़िर कहां हैं और दक्षिण अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इतनी गोपनीयता क्यों?
बता दें कि चिली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने एक समावेशी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने कहा- जब शिक्षा की बात आती है, तो इसकी शुरुआत जिज्ञासा और बिना किसी भय या राजनीतिक या सामाजिक बंधन के खुलकर सोचने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से होती है।
उन्होंने कहा- शिक्षा को कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं बनना चाहिए क्योंकि यह स्वतंत्रता का आधार है। भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करे और हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित करे।
