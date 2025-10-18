Patrika LogoSwitch to English

भारत-ब्राजील की इकोनॉमिक जोड़ी: US टैरिफ के बीच तेल डील, eVisa से 20 बिलियन डॉलर टारगेट

India Brazil Economic Complementarity: ब्राजील के VP गेराल्डो अल्कमिन ने कहा है कि भारत-ब्राजील सहयोग प्रतिस्पर्धा नहीं, पूरकता पर आधारित – US टैरिफ के बीच कृषि, टेक व खनन में अवसर हैं।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 18, 2025

India Brazil Economic Complementarity

भारत ब्राज़ील आर्थिक पूरकता । (फोटो: एएनआई.)

India Brazil Economic Complementarity: ब्राजील के उप राष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन (Geraldo Alkmin) ने भारत यात्रा के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत और ब्राजील के बीच रिश्ते (India Brazil Trade 2025) प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि आर्थिक पूरकता पर टिके हैं। अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित दोनों देश एक-दूसरे के लिए वैकल्पिक बाजार बन सकते हैं, लेकिन फोकस सहयोग पर है। अल्कमिन ने जोर दिया कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए टकराव की गुंजाइश नहीं। यह बयान US के ट्रेड वॉर के बीच दोनों देशों के लिए राहत भरा है। अल्कमिन (VP Alckmin India Visit) ने कहा, "हम उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि आर्थिक पूरकता बनाएंगे।" भारत की 7% से ज्यादा GDP ग्रोथ और ब्राजील की 16% कृषि उत्पादन बढ़ोतरी को देखते हुए दोनों देशों में निवेश के ढेरों मौके हैं। अमेरिकी टैरिफ से अलग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में साझा काम होगा। अल्कमिन की यह बात भारत-ब्राजील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (Economic Complementarity India Brazil) को नई गति देगी।

US टैरिफ का असर: भारत-ब्राजील पर 50% बोझ

अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील की कई वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया, जो पहले से 26.4% था। भारत पर भी ज्यादातर निर्यातों पर 50% तक टैरिफ हैं, जो किसी पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा है। इस दबाव में अल्कमिन ने कहा कि दोनों देश US से स्वतंत्र निवेश आकर्षित करेंगे। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, और लक्ष्य 20 बिलियन का है।

BRICS का बचाव: ट्रंप की आलोचना पर अल्कमिन का जवाब

अल्कमिन ने BRICS को 'डॉलर पर हमला' कहने वाले ट्रंप की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि BRICS किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार का समर्थक है। व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ लंच के दौरान ट्रंप ने BRICS को निशाना बनाया। अल्कमिन ने पुष्टि की कि ग्रुप समावेशी विकास पर फोकस करता है। भारत-ब्राजील इस फ्रेमवर्क में और मजबूत होंगे।

नई पहल: तेल डील, eVisa और इनवेस्टमेंट

अल्कमिन की यात्रा के दौरान पेट्रोब्रास ने भारत को 6 मिलियन बैरल तेल सप्लाई का डील साइन किया, बदले में डीजल इंपोर्ट। ब्राजील ने दो नए ऑयल ब्लॉक्स के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया। साथ ही, भारतीयों के लिए बिजनेस eVisa की घोषणा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में ट्रेड, एनर्जी और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। यह यात्रा लुला की 2026 भारत यात्रा की तैयारी है।

आगे की राह: मजबूत साझेदारी

भारत-ब्राजील रिश्ते नई ऊंचाई पर हैं। MERCOSUR में शामिल देशों के साथ भारत का FTA छोटा है, लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा। दोनों देश महाद्वीपीय शक्तियां हैं, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे। BigWebNews पर हम अपडेट्स लाते रहेंगे। क्या यह साझेदारी US ट्रेड वॉर बदलेगी? कमेंट में शेयर करें! (एएनआई)

