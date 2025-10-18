भारत-ब्राजील की इकोनॉमिक जोड़ी: US टैरिफ के बीच तेल डील, eVisa से 20 बिलियन डॉलर टारगेट

India Brazil Economic Complementarity: ब्राजील के उप राष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन (Geraldo Alkmin) ने भारत यात्रा के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत और ब्राजील के बीच रिश्ते (India Brazil Trade 2025) प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि आर्थिक पूरकता पर टिके हैं। अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित दोनों देश एक-दूसरे के लिए वैकल्पिक बाजार बन सकते हैं, लेकिन फोकस सहयोग पर है। अल्कमिन ने जोर दिया कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए टकराव की गुंजाइश नहीं। यह बयान US के ट्रेड वॉर के बीच दोनों देशों के लिए राहत भरा है। अल्कमिन (VP Alckmin India Visit) ने कहा, "हम उत्पादों पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि आर्थिक पूरकता बनाएंगे।" भारत की 7% से ज्यादा GDP ग्रोथ और ब्राजील की 16% कृषि उत्पादन बढ़ोतरी को देखते हुए दोनों देशों में निवेश के ढेरों मौके हैं। अमेरिकी टैरिफ से अलग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में साझा काम होगा। अल्कमिन की यह बात भारत-ब्राजील स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (Economic Complementarity India Brazil) को नई गति देगी।