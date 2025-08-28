लंबे समय तक चली कड़वाहट, फिर अचानक लिया गया अहम फैसला: जानें, क्यों बदले गए कनाडा में भारत के राजदूत ?

India-Canada relations 2025: भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक खटास (India-Canada relations 2025) अब कम होती दिख रही है। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के. पटनायक (Dinesh K. Patnaik) को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है । दिनेश पटनायक (Dinesh Patnaik) 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। वे फिलहाल स्पेन ( Spain )में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया है कि वे जल्द ही कनाडा में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो (justin trudeau) के कार्यकाल में कनाडा और भारत के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए थे। ट्रुडो ने संसद में यह दावा किया था कि भारत का हाथ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है।