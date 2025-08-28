Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

लंबे समय तक चली कड़वाहट, फिर अचानक लिया गया अहम फैसला: जानें, क्यों बदले गए कनाडा में भारत के राजदूत ?

India-Canada relations 2025: भारत ने कनाडा में संबंधों की बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिनेश पटनायक को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है।

भारत

MI Zahir

Aug 28, 2025

India-Canada relations 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। (फोटो :IANS )

India-Canada relations 2025: भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक खटास (India-Canada relations 2025) अब कम होती दिख रही है। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के. पटनायक (Dinesh K. Patnaik) को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है । दिनेश पटनायक (Dinesh Patnaik) 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। वे फिलहाल स्पेन ( Spain )में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया है कि वे जल्द ही कनाडा में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो (justin trudeau) के कार्यकाल में कनाडा और भारत के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए थे। ट्रुडो ने संसद में यह दावा किया था कि भारत का हाथ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हो सकता है।

भारत ने नकारे थे ट्रुडो के आरोप

भारत ने इन आरोपों को 'बिल्कुल बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण' बताया और विरोधस्वरूप कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल की,आखिर फोन क्यों नहीं उठाया ?
विदेश
Trump Modi phone call ignored

ट्रुडो सरकार पर भारत का आरोप

भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि कनाडा सरकार देश-विरोधी तत्वों और खालिस्तानी संगठनों को समर्थन दे रही है। भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और ओटावा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वह आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है।

नई शुरुआत: कार्नी सरकार (Mark Carney) का बदला रुख

अब जब कनाडा में मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, तो हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जून में कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 आउटरीच समिट के लिए न्योता दिया और दोनों नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसे "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया गया।

रिश्ते सुधारने की दिशा में पहला कदम

इस बैठक में दोनों देशों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली की जाए। दिनेश पटनायक की नियुक्ति इसी दिशा में पहला बड़ा कदम है।

चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे

उधर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "प्रधानमंत्रियों ने सहमति जताई है कि संबंधों में स्थिरता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे।"

अब आगे क्या होगा ?

दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि व्यापार, लोगों के आपसी संपर्क, कनेक्टिविटी, और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर फिर से काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही रुकी हुई व्यापार वार्ताएं भी दोबारा शुरू होंगी।
इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा हुई।

भविष्य की ओर देखना चाहता है भारत (Indian Community)

बहरहाल कनाडा में नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सत्ता में आने के बाद भारत ने संबंधों की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दिनेश पटनायक की नियुक्ति से संकेत मिलता है कि अब दोनों देश पुराने विवादों को पीछे छोड़ कर भविष्य की ओर देखना चाहते हैं।

कनाडा में भारतीय समुदाय,पंजाबी और सिक्ख (NRI News in Hindi)

कनाडा में लगभग 18 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से सबसे बड़ी आबादी पंजाबी समुदाय की है, जिनकी संख्या करीब 9 लाख से अधिक बताई जाती है। खास बात यह है कि कनाडा में रहने वाले सिखों की आबादी लगभग 8 लाख के आसपास है, जो दुनिया में भारत के बाहर सबसे बड़ी सिख आबादी मानी जाती है। पंजाबियों और सिखों की सबसे अधिक मौजूदगी ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा जैसे प्रांतों में है, जहां ये लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

28 Aug 2025 09:41 pm

Published on:

28 Aug 2025 09:35 pm

Hindi News / World / लंबे समय तक चली कड़वाहट, फिर अचानक लिया गया अहम फैसला: जानें, क्यों बदले गए कनाडा में भारत के राजदूत ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.