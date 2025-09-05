क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में है ? भारत सरकार ने कही बड़ी बात

India concern over anti-immigration protests in Australia: ऑस्ट्रेलिया में एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शनों से भारत सतर्क हो गया है। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए प्रवासी-विरोधी (Anti-Immigration) प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। इन प्रदर्शनों में प्रवासियों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ असंतोष (India concern over anti-immigration protests in Australia)जताया गया है। भारत ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार से बात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir jaiswal) ने बताया कि 31 अगस्त से पहले ही भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सूचित कर दिया था कि भारतीय समुदाय (Indian community) में इन प्रदर्शनों को लेकर चिंता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए माना कि ये प्रदर्शन देश की बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौतीपूर्ण हैं।