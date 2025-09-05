Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में है ? भारत सरकार ने कही बड़ी बात

India concern over anti-immigration protests in Australia: ऑस्ट्रेलिया में हुए प्रवासी-विरोधी प्रदर्शनों को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है।

भारत

MI Zahir

Sep 05, 2025

India concern over anti-immigration protests in Australia
प्रदर्शनों पर भारत का विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलियाई सरकार और प्रवासी भारतीयों के संपर्क में है। (फोटो: IANS.)

India concern over anti-immigration protests in Australia: ऑस्ट्रेलिया में एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शनों से भारत सतर्क हो गया है। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुए प्रवासी-विरोधी (Anti-Immigration) प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है। इन प्रदर्शनों में प्रवासियों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ असंतोष (India concern over anti-immigration protests in Australia)जताया गया है। भारत ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार से बात की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir jaiswal) ने बताया कि 31 अगस्त से पहले ही भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सूचित कर दिया था कि भारतीय समुदाय (Indian community) में इन प्रदर्शनों को लेकर चिंता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए माना कि ये प्रदर्शन देश की बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए चुनौतीपूर्ण हैं।

ये भी पढ़ें

भारत की नागरिकता पाने वाले डॉ मुखी कौन हैं? आखिर पाकिस्तान में किस बात का सता रहा था डर, डिटेल में पढ़ें सबकुछ
राष्ट्रीय
image

भारत का रुख साफ – प्रवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि

भारत सरकार ने साफ कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करेगी। जायसवाल ने बताया कि भारतीय उच्चायुक्त और काउंसुलेट लगातार ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और प्रवासी संगठनों से संपर्क में हैं। भारत यह मानता है कि विविधता ही उसकी ताकत है और वह ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना चाहता है।

प्रदर्शन का स्वरूप और सरकार की प्रतिक्रिया

'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' नाम से हुए इन प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने आव्रजन रोकने की मांग की। सिडनी में लगभग 8,000 लोग ऑस्ट्रेलियाई झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं मेलबर्न में प्रदर्शनकारियों, विरोध-प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।

इनमें "नस्लवादी तत्व" शामिल थे

ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री अनीका वेल्स ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि इनमें "नस्लवादी तत्व" शामिल थे। संघीय और राज्य सरकारों ने भी इस तरह की मानसिकता के खिलाफ बयान दिए।

भारत सरकार अपने नागरिकों के प्रति गंभीर

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया में साफ किया गया है कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानती है और प्रवासी भारतीयों से जुड़े हर मुद्दे पर संवेदनशील है।

सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों की आलोचना

प्रवासी भारतीय संगठनों ने सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों की आलोचना की और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की।

कई छात्रों ने "अनसेफ" और नस्लीय भेदभाव बताया

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे छात्रों और काम कर रहे प्रोफेशनल्स के बीच चिंता का माहौल है। कई छात्रों ने इसे "अनसेफ" और "नस्लीय भेदभाव का संकेत" बताया।

राजनयिकों के बीच हो सकती है उच्च स्तरीय बातचीत

बहरहाल भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपने दूतावासों के ज़रिये जमीनी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार सहायता देने की तैयारियों में है। यह भी संभावना है कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों के बीच एक उच्च स्तरीय बातचीत हो सकती है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

05 Sept 2025 09:24 pm

Published on:

05 Sept 2025 09:23 pm

Hindi News / World / क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में है ? भारत सरकार ने कही बड़ी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट