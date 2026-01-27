27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

India-EU Trade Deal: आखिर क्यों ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ पर भड़का अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने बोला हमला

अमेरिका के वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने मदर ऑफ ऑल डील्स पर नाराजगी जताई है। बेसेंट यूरोप पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत पर रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 27, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

India-EU Trade Deal: भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स (Mother Of All Deals) बताते हुए कहा कि यह समझौता भारत के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है। वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन (European Union) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) होने से पहले ही अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को मिर्ची लग गई है।

'मदर ऑफ ऑल डील्स' पर भड़का अमेरिका

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित (फंडिंग) कर रहे हैं।

ट्रंप के मंत्री ने यूरोप को कहा 'धोखेबाज'

अमेरिका के वित्त मंत्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी) स्कॉट बेसेंट ने मदर ऑफ ऑल डील्स पर नाराजगी जताई है। बेसेंट यूरोप पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत पर रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए। इसके बावजूद यूरोपीय देशों से समर्थन नहीं मिला। बेसेंट का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन का बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होना है, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' का नाम मिला है।

99 प्रतिशत सामानों को मिलेगी ड्यूटी फ्री एंट्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की गई पोस्ट में इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बताया गया। पोस्ट के साथ जारी किए गए पोस्टर में कहा गया कि इससे 75 अरब डॉलर (6.41 लाख करोड़ रुपए) के निर्यात के रास्ते खुलेंगे। ईयू की 9,425 लाइनों पर भारतीय निर्यात के लिए टैरिफ खत्म होगा। प्रधानमंत्री की ओर से जारी किए पोस्टर में आगे कहा गया कि भारत-ईयू ट्रेड डील से भारतीय निर्यात मूल्य के 99 प्रतिशत हिस्से को ईयू में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। दोनों देशों के बीच हुए ट्रेड समझौते से भारत को यूरोप के आईटी, फाइनेंशियल और शिक्षा जैसे सब-सेक्टर्स तक पहुंच मिलेगी।

ये भी पढ़ें

भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ
विदेश
Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi and Pakistani PM Shehbaz Sharif

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 04:00 pm

Published on:

27 Jan 2026 03:58 pm

Hindi News / World / India-EU Trade Deal: आखिर क्यों ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ पर भड़का अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने बोला हमला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Middle East Tension: खाड़ी में अमेरिका की बड़ी घेराबंदी, ईरानी खतरों के बीच परमाणु युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन तैनात

US-Iran Conflict
विदेश

क्या ईरान पर जल्द कर सकता है अमेरिका अटैक? वेनेजुएला की भी की थी इसी तरह घेराबंदी

America Navy
विदेश

यूएस बॉर्डर पर हर 20 मिनट में पकड़ा गया एक भारतीय, चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

Illegal Indian migrants in USA
विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा को आई भारत की याद, कह दी ऐसी बात कि चीन को भी लगेगा तगड़ा झटका!

विदेश

ट्रंप की दखलंदाजी से तंग आईं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, कहा- सारे आदेश माने, हम डरते नहीं हैं, लेकिन अब…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.