क्या जयशंकर की विदेश नीति से बिगड़ेंगे भारत के रिश्ते ? सलमान खुर्शीद ने कही बड़ी बात

India Foreign Policy Debate: विदेश मंत्री जयशंकर के बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत को ताकत दिखानी चाहिए।

भारत

MI Zahir

Aug 24, 2025

India Foreign Policy Debate
पूर्व विदेश मंत्री आर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद । (फोटो: IANS.)

India Foreign Policy Debate: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के मद्देनजर कहा कि अगर किसी को भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में समस्या है, तो वे खरीदना बंद कर दें—कोई मजबूर नहीं कर रहा। यूरोप और अमेरिका इसे प्रशंसा के साथ खरीदते हैं, और अगर नहीं पसंद, तो ना खरीदें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, "भारत किसी के दबाव में नहीं आता, और न ही आना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम वैश्विक संबंधों को ठेस पहुंचाएं। हमें पहले से यह सोच कर चलना चाहिए कि हमारे रिश्तों पर क्या फर्क पड़ सकता है।"

वैश्विक संतुलन की ज़रूरत

खुर्शीद ने जोर दिया कि वैश्विक कूटनीति में संतुलन आवश्यक है। चाहे व्यापक हित हो या संघर्ष, भारत को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहे, न कि तनावग्रस्त।

कांग्रेस की विदेश मामलों की जिम्मेदारी मिली

साथ ही, खुर्शीद ने घोषणा की कि उन्हें कांग्रेस के विदेश मामलों की जिम्मेदारी मिली है और वे इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उनका उद्देश्य देश के वैश्विक हितों को बढ़ाना और कांग्रेस की विदेश नीति को और स्पष्ट बनाना है।

रिश्तों को ठेस पहुँचाए बिना ही शक्ति दिखाएं

सलमान खुर्शीद ने बताया कि भारत मजबूत है, लेकिन रिश्तों को ठेस पहुँचाए बिना ही शक्ति दिखाई जानी चाहिए। वे वैश्विक संतुलन और कूटनीतिक समझ के पक्षधर हैं।

Published on:

24 Aug 2025 07:41 pm

