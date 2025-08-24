क्या जयशंकर की विदेश नीति से बिगड़ेंगे भारत के रिश्ते ? सलमान खुर्शीद ने कही बड़ी बात

India Foreign Policy Debate: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के मद्देनजर कहा कि अगर किसी को भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में समस्या है, तो वे खरीदना बंद कर दें—कोई मजबूर नहीं कर रहा। यूरोप और अमेरिका इसे प्रशंसा के साथ खरीदते हैं, और अगर नहीं पसंद, तो ना खरीदें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, "भारत किसी के दबाव में नहीं आता, और न ही आना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम वैश्विक संबंधों को ठेस पहुंचाएं। हमें पहले से यह सोच कर चलना चाहिए कि हमारे रिश्तों पर क्या फर्क पड़ सकता है।"