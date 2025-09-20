अब समंदर से नहीं आ सकेंगे आतंकी, लहरों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा भारत, जानिए कैसी है देश की ताकत

India Greece Naval Exercise 2025: भारत अपनी सामरिक शक्ति के मामले में किसी से कम नहीं है। अब आतंककारी समंदर के रास्ते से हमारे देश में नहीं घुस सकेंगे , भारत लहरों पर ही दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। ध्यान रहे कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंककारी समंदर के रास्ते भारत में घुसे थे। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ग्रीस की नौसेना (Hellenic Navy) के साथ मिल कर एक खास द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास (India Greece Naval Exercise 2025)किया, जो भारत-ग्रीस रक्षा सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह अभ्यास 13 से 18 सितंबर 2025 के बीच भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) में हुआ। इसमें INS त्रिकंद (INS Trikand Mediterranean deployment) ने भाग लिया। उधर 14 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने X (पूर्व ट्विटर) पर शेयर किया कि INS त्रिकंद ग्रीस के सलामिस बे में पहुंच गया है। यह पहली बार था जब भारत और ग्रीस के बीच इस तरह का द्विपक्षीय अभ्यास (Hellenic Navy joint drill) हुआ। पहले चरण को “हार्बर फेज़” कहा गया, जो 13 से 17 सितंबर तक चला। इस चरण में: