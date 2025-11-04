तूफान मेलिसा बना कहर, जमैका-क्यूबा का मददगार बना भारत; भेजी 20 टन राहत सामग्री

Hurricane Melissa Relief: तूफान मेलिसा (Hurricane Melissa) ने कैरिबियन क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है और भारत ने इस संकट में अपने दोस्त देशों का साथ निभाया (India Humanitarian Aid) है। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar Mission) ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि तूफान मेलिसा प्रभावितों की मदद के लिए मंगलवार को भारतीय वायुसेना का एक विमान नई दिल्ली से रवाना हुआ। इस विमान में जमैका और क्यूबा के लिए कुल 20 टन मानवीय सहायता सामग्री (Jamaica Cuba Relief) लदी हुई थी। एस जयशंकर ने लिखा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं में वैश्विक दक्षिण के सहयोगियों के साथ (Caribbean Storm Support) हमेशा खड़ा रहता है। यह कदम न केवल दोस्ती का प्रतीक है, बल्कि पुनर्वास में भारत की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। राहत सामग्री में कई जरूरी चीजें शामिल हैं, जो प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करेंगी। इनमें आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब जैसे मोबाइल अस्पताल, पुनर्वास के लिए सामान, खाने-पीने की चीजें, दैनिक जरूरतों का सामान, दवाइयां, मेडिकल उपकरण, बिजली जनरेटर, आश्रय सामग्री और स्वच्छता किट्स हैं। ये सामान तूफान से बर्बाद इलाकों में स्वास्थ्य, भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करेंगे। भारतीय वायुसेना का यह विमान @IAF_MCC के सहयोग से भेजा गया, जो भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता दिखाता है। जयशंकर ने जोर दिया कि ऐसी आपदाओं में सहायता देना भारत की जिम्मेदारी है।