Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

तूफान मेलिसा बना कहर, जमैका-क्यूबा का मददगार बना भारत; भेजी 20 टन राहत सामग्री

Hurricane Melissa Relief: तूफान मेलिसा से जमैका-क्यूबा में 50 से अधिक मौतें हो गईं और भारी तबाही मची है। भारत ने 20 टन राहत भेजी। मोबाइल अस्पताल, दवाइयां और जनरेटर के साथ भारत ने दोस्ती का फर्ज निभाया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 04, 2025

Hurricane Melissa Relief

भारत ने तूफान प्रभावित जमैका-क्यूबा को 20 टन राहत भेजी। (फोटो: ANI.)

Hurricane Melissa Relief: तूफान मेलिसा (Hurricane Melissa) ने कैरिबियन क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है और भारत ने इस संकट में अपने दोस्त देशों का साथ निभाया (India Humanitarian Aid) है। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar Mission) ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि तूफान मेलिसा प्रभावितों की मदद के लिए मंगलवार को भारतीय वायुसेना का एक विमान नई दिल्ली से रवाना हुआ। इस विमान में जमैका और क्यूबा के लिए कुल 20 टन मानवीय सहायता सामग्री (Jamaica Cuba Relief) लदी हुई थी। एस जयशंकर ने लिखा कि भारत प्राकृतिक आपदाओं में वैश्विक दक्षिण के सहयोगियों के साथ (Caribbean Storm Support) हमेशा खड़ा रहता है। यह कदम न केवल दोस्ती का प्रतीक है, बल्कि पुनर्वास में भारत की प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। राहत सामग्री में कई जरूरी चीजें शामिल हैं, जो प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करेंगी। इनमें आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब जैसे मोबाइल अस्पताल, पुनर्वास के लिए सामान, खाने-पीने की चीजें, दैनिक जरूरतों का सामान, दवाइयां, मेडिकल उपकरण, बिजली जनरेटर, आश्रय सामग्री और स्वच्छता किट्स हैं। ये सामान तूफान से बर्बाद इलाकों में स्वास्थ्य, भोजन और बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी करेंगे। भारतीय वायुसेना का यह विमान @IAF_MCC के सहयोग से भेजा गया, जो भारत की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता दिखाता है। जयशंकर ने जोर दिया कि ऐसी आपदाओं में सहायता देना भारत की जिम्मेदारी है।

50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई

हालत यह है कि तूफान मेलिसा ने जमैका, हैती और क्यूबा में भयानक तबाही मचाई है। तेज हवाओं ने घरों को उजाड़ दिया है और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस तूफान से कैरिबियन में कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, और आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। जमैका में श्रेणी 5 का तूफान बन कर हमला करने से द्वीप का 60% से ज्यादा हिस्सा बिजली के बिना रह गया, और आधी से ज्यादा जल आपूर्ति प्रणालियां ठप हो गईं। सूचना मंत्री डाना मॉरिस डिक्सन ने बताया कि 19 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन पांच और मौतों की पुष्टि होना बाकी है। क्यूबा में शुक्रवार तक कोई मौत नहीं हुई, लेकिन पूर्वी हिस्से में 7,35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। काउटो नदी उफान पर आने से भयानक बाढ़ आ गई, और बचाव दल कमर तक पानी में नावों व सैन्य वाहनों से राहत व बचाव कार्य कर रहे हैं।

हैती में भी नदियां फटने से 20 से ज्यादा मौतें हुईं

कुछ इलाकों में 380 मिमी (15 इंच) तक बारिश दर्ज की गई, जो बाढ़ को और भयावह बना रही है। हैती में भी नदियां फटने से 20 से ज्यादा मौतें हुईं, खासकर पेटी-गोएव में, जहां 160 घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई इलाके अभी भी अलग-थलग हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने तूफान मेलिसा को चार गुना ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आलम यह है कि​ इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अध्ययन के मुताबिक, मानव-जनित ग्लोबल वार्मिंग ने इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तूफानों को बढ़ावा दिया है।

जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी

तूफान की भयावहता इतनी जबरदस्त है कि 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलीं, जो रिकॉर्ड में दूसरे सबसे तेज तूफान के बराबर है। यह घटना दुनिया को याद दिलाती है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। भारत की राहत मदद इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत की यह पहल वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एकजुटता मजबूत करती है। तूफान मेलिसा अब बरमूडा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी सहायता का ऐलान किया है, लेकिन भारत की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। उम्मीद है कि यह मदद जल्द ही लोगों की जिंदगी पटरी पर लाएगी। (ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

04 Nov 2025 07:35 pm

Published on:

04 Nov 2025 07:34 pm

Hindi News / World / तूफान मेलिसा बना कहर, जमैका-क्यूबा का मददगार बना भारत; भेजी 20 टन राहत सामग्री

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Kalmegi Storm: फिलीपींस में कालमेगी तूफान का कहर, 26 मौतों से मचा हाहाकार, बाढ़ से तबाह हुए कई इलाके

Typhoon Kalmaegi
विदेश

जहां कल धोए थे बर्तन, आज उसी रेस्टोरेंट के मालिक, पढ़िए अमोल कोहली की सक्सेस स्टोरी

Amol Kohli Success Story
विदेश

ट्रंप के दावे को पाकिस्तान ने झुठलाया, कहा – “परमाणु हथियारों की टेस्टिंग फिर शुरू करने वाला वो पहला देश नहीं होगा”

Pakistan denies Donald Trump's allegation
विदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट, मच गई चीखपुकार

Cylinder blast in supreme court of Pakistan
विदेश

Viral Video: ‘भारतीय मेहमान-नवाजी बेजोड़ है’, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक ने बताया, पंजाब से जयपुर तक का ऐसा अनुभव

Indian Hospitality
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.