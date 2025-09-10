क्या भारत और इटली की दोस्ती से बदलेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स का चेहरा ? FTA और IMEEC पर कैसा रहेगा रुख ? मोदी-मेलोनी में हुई बात

India-Italy Strategic Partnership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Georgia Meloni ) के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बातचीत में दोनों नेताओं ने आपसी रणनीतिक रिश्तों को और गहरा करने पर सहमति (India-Italy Strategic Partnership) जताई। बातचीत के दौरान भारत-इटली सहयोग के कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार, वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा प्राथमिकताएं शामिल रहीं। मेलोनी ने मोदी को फोन किया तो उनके बीच यह बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली के बीच जो रणनीतिक साझेदारी बनी है, वह अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इस रिश्ते को और भी व्यावहारिक और बहुआयामी बनाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों खासकर व्यापार, तकनीक, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिल कर काम करने की इच्छा जताई। इस पर मोदी ने ट्वीट भी किया है।