भारत-जापान ग्रीन पार्टनरशिप से पेरिस समझौते में कैसे आएगी मजबूती, जानिए

India-Japan Green Partnership: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba ) के बीच संवाद से रिश्तों में बनी जुगलबंदी के सबब भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए जापान के साथ मिलकर संयुक्त ऋण व्यवस्था (JCM) पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत किया गया है और इसे भारत-जापान के ग्रीन पार्टनरशिप विजन (India-Japan Green Partnership) का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। पेरिस समझौता (Paris Agreement), वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का एक बड़ा प्रयास है, जिसमें भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए देश को कम कार्बन तकनीक और हरित ऊर्जा में भारी निवेश और सहयोग की ज़रूरत है। यही कारण है कि जापान के साथ किया गया यह समझौता बेहद रणनीतिक और आवश्यक है।