मोदी-इशिबा की मुलाकात: 70 अरब डॉलर निवेश का मास्टरप्लान! 5 बड़े कदम जो बदल देंगे भारत-जापान का भविष्य

PM Modi visit to Japan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने 29 अगस्त 2025 को टोक्यो में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने भारत-जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने इशिबा के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताते हुए कहा कि उनकी चर्चा उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और जापान, दो जीवंत लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए स्वाभाविक साझेदार हैं।