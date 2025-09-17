भारत ने रूस-बेलारूस सैन्याभ्यास में लिया हिस्सा, अमेरिका की बढ़ सकती है टेंशन

रूस और बेलारूस के बड़े पैमाने पर किए गए 'ज़ापाड 2025' सैन्याभ्यास पर अमेरिका (United States Of America) समेत नाटो के सभी सदस्य देशों की नज़रें थीं। ये सभी देश पहले से ही रूस और यूक्रेन युद्ध से परेशान चल रहे हैं और काफी कोशिशों के बावजूद भी इसे रोक पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। टैरिफ मामले में भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से खटपट चल रही है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), भारत से संबंधों को वापस ट्रैक में लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच भारत के 'ज़ापाड 2025' सैन्याभ्यास में शामिल होने से अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है।