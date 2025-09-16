Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

“भारत-अमेरिका ट्रेड डील में तब तक नहीं मिलेगी कामयाबी जब तक…”, जीटीआरआई ने दिया बड़ा अपडेट

India-US Trade Deal: जीटीआरआई ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील में सबसे बड़ी बाधा के बारे में जानकारी दी है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 16, 2025

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump (Photo - IANS)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच ट्रेड डील पर दुनियाभर की नज़रें टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देश, ट्रेड डील के लिए एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के कई दौर होने के बाद भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसी बीच भारत स्थित व्यापार-केंद्रित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव - जीटीआरआई (Global Trade Research Initiative - GTRI) ने इस मामले पर बड़ा अपडेट दिया है।

"भारत-अमेरिका ट्रेड डील में तब तक नहीं मिलेगी कामयाबी जब तक…"

दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल और अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच इस बातचीत में शामिल हुए हैं। इसी बीच जीटीआरआई ने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में सबसे बड़ी चुनौती के बारे में बताया है। जीटीआरआई के अनुसार जब तक अमेरिका की तरफ से भारत पर रूसी तेल की खरीद पर लगाए अतिरिक्त 25% टैरिफ को वापस नहीं लिया जाता, तब तक इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी।

"अमेरिका है बेताब लेकिन…"

जीटीआरआई के अनुसार अमेरिका, भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए बेताब दिख रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी आए दिन भारत के बारे में फालतू की बातें करने से पीछे नहीं रहते।

भारत को रहना चाहिए दृढ

जीटीआरआई ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत को कृषि और डेयरी के मुद्दे पर दृढ़ रहना चाहिए। यह व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों की आजीविका का मामला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

16 Sept 2025 03:32 pm

Hindi News / World / “भारत-अमेरिका ट्रेड डील में तब तक नहीं मिलेगी कामयाबी जब तक…”, जीटीआरआई ने दिया बड़ा अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.