“भारत-अमेरिका ट्रेड डील में तब तक नहीं मिलेगी कामयाबी जब तक…”, जीटीआरआई ने दिया बड़ा अपडेट

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच ट्रेड डील पर दुनियाभर की नज़रें टिकी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देश, ट्रेड डील के लिए एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के कई दौर होने के बाद भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसी बीच भारत स्थित व्यापार-केंद्रित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव - जीटीआरआई (Global Trade Research Initiative - GTRI) ने इस मामले पर बड़ा अपडेट दिया है।