भारत मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये का लोन देगा,क्या मोदी-मुइज़्जू की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में आया नया मोड़ ?

India and Maldives Sign Key Agreements: भारत ने मालदीव को करीब 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सहायता (Line of Credit) देने का फैसला किया है ताकि विकास परियोजनाओं को गति दी जा सके। इसके साथ ही, ₹3,000 करोड़ और 3,340 करोड़ रुपये की मुद्रा विनिमय व्यवस्था (Currency Swap) पर सहमति बनी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ू (Mohammed Muizzu) के बीच आज माले में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और मालदीव ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर (India and Maldives Sign Key Agreements) किए। ये समझौते भारत और मालदीव के रिश्तों को आर्थिक, सुरक्षा, और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में एक नई दिशा देने वाले हैं।