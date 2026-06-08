पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तुरंत कम हो टकराव और बहाल हो शांति

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
India on West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और हिंसक घटनाओं के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को तुरंत सामान्य करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र में जारी संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय तक खिंच चुका है, जिससे न केवल भारी मानवीय नुकसान हुआ है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर पड़ा है।
भारत ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए कूटनीतिक समाधान ही सबसे बेहतर रास्ता है और सभी पक्षों को तत्काल तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया में हाल में हुए नए हमले और सैन्य कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। भारत ने कहा कि लंबे समय से जारी संघर्ष के कारण आम नागरिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बयान में कहा गया कि हिंसा और सैन्य टकराव का असर केवल संघर्ष वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर व्यापार, ऊर्जा बाजार और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है।
भारत ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे।
भारत ने यह भी कहा कि चल रही बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि स्थायी शांति का रास्ता निकाला जा सके। नई दिल्ली का मानना है कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही क्षेत्र में स्थिरता लौटाई जा सकती है।
भारत का यह बयान ऐसे समय आया है जब इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को दोनों देशों के बीच हमलों और जवाबी हमलों की घटनाएं सामने आईं, जिससे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनने की आशंका बढ़ गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, हाल के दिनों में कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले हुए हैं और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर सैन्य कार्रवाई की है। इससे पहले भी क्षेत्र में संघर्ष विराम की कोशिशें हुई थीं, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने उन प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पश्चिम एशिया दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ऐसे में यहां बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।
भारत ने अपने बयान में भी इस बात का उल्लेख किया कि लंबे समय से जारी संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
भारत लगातार पश्चिम एशिया के मुद्दों पर संवाद और कूटनीतिक समाधान की वकालत करता रहा है। मौजूदा संकट पर भी नई दिल्ली ने दोहराया कि क्षेत्र में स्थायी शांति केवल बातचीत और आपसी समझ से ही संभव है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी पक्षों को मौजूदा वार्ताओं को सफल बनाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति बहाल हो सके।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए दुनिया भर की नजरें अब इस क्षेत्र के घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।
ऐसे समय में भारत की ओर से आया यह बयान क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जरूरत को रेखांकित करता है। भारत ने स्पष्ट किया है कि हिंसा के बजाय संवाद और कूटनीति ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकते हैं।
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