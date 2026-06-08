पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत का बड़ा बयान, कहा- तुरंत कम हो टकराव और बहाल हो शांति

India on West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और हिंसक घटनाओं के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को तुरंत सामान्य करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि क्षेत्र में जारी संघर्ष अब 100 दिनों से अधिक समय तक खिंच चुका है, जिससे न केवल भारी मानवीय नुकसान हुआ है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर पड़ा है।