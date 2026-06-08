‘ऊपर से तेज धमाके की आवाजें आ रही हैं’, ईरानी हमले के बाद इजरायली शेल्टर में छिपे US एम्बेसडर

इजरायल और ईरान के बीच में मिसाइल अलर्ट जारी होने के बाद इजरायली सेना ने ईरान के दक्षिण-पश्चिमी शहर महशहर में स्थित एक बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया। सेना ने बताया कि एयर फ़ोर्स ने इस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि हमले में कितना नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही अधिक जानकारी साझा की जाएगी।