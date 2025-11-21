Exclusive: भारत-पाक तेल की धार: पचपदरा रिफाइनरी से सिंध तक कनेक्शन, सपना या हकीकत, एक्सपर्ट से जानें

डील का आधार: ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका पाकिस्तान के 'मैसिव ऑयल रिजर्व्स' को विकसित करने में साझेदार बनेगा। इसमें अमेरिकी तेल कंपनियों को चुना जाएगा, जो पाकिस्तान के ऑफशोर (समुद्री) क्षेत्रों में निवेश करेंगी। ट्रंप ने यहां तक कहा कि 'कौन जाने, शायद पाकिस्तान कभी भारत को तेल बेचने लगे'।

पाकिस्तान की योजना: ट्रंप की प्रेरणा से पाकिस्तान ने सिंध तट से करीब 30 किमी दूर सुजावल के पास एक कृत्रिम द्वीप बनाने का फैसला किया है। यह आईलैंड 6 फीट ऊंचा होगा, जो तेज लहरों से बचाव करेगा। फरवरी 2026 तक तैयार होने पर यहां 25 कुओं से दिन-रात ड्रिलिंग शुरू होगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (PPL) और तुर्की की TPAO जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। हाल ही में सिंध के खरोचान में एक नया तेल कुआं मिला है। यह डील भारत पर 25% टैरिफ लगाने के कुछ घंटे बाद आई, जो रूस से तेल आयात और BRICS सदस्यता पर अमेरिकी नाराजगी का नतीजा है।