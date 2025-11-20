ट्रंप के ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ ने जगाई तेल की भूख: पाकिस्तान बना रहा नया द्वीप, 25 कुओं से खंगालेंगे समंदर तल!

Pakistan Artificial Oil Island : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Trump Oil Reserves Pakistan) ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के नीचे “दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार” छिपे हुए हैं। बस इतना सुनते ही पाकिस्तान में तेल की भूख जाग गई। अब वहाँ की सरकार और कंपनियाँ समुद्र के बीच में एक नकली द्वीप (Pakistan Artificial Island) बना रही हैं, ताकि बिना रुके ड्रिलिंग की जा सके। यह द्वीप सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर बनेगा (Offshore Drilling Sindh) और ऊँचा होगा, ताकि तेज़ लहरें भी काम न रोक सकें। यह पाकिस्तान का पहला ऐसा कृत्रिम द्वीप (Fake Island Energy Boost) है। इसका आइडिया अबू धाबी से चुराया गया है, जहाँ ऐसे द्वीप बरसों से सफल चल रहे हैं।