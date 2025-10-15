भारत आज से फिर शुरू करेगा अमेरिका के लिए डाक सेवाएं

भारतीय डाक सेवाओं को अमेरिका के लिए फिर से शुरू करने की नई प्रोसेस के तहत कुछ बदलाव किए जाने के बाद फिर से शुरू किया गया है। अब डिलीवरी ड्यूटी पेड और क्वालिफाइड पार्टी सेवाओं के तहत भारत में ही शुल्क ले लिया जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत से अमेरिका जाने वाले डाक शिपमेंट पर घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के 50% की फ्लैट दर से कस्टम ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: कूरियर या व्यावसायिक डाक टैरिफ भी अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे निर्यातक सस्ती दरों का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए नई प्रोसेस ज़्यादा किफायती होगी। अमेरिकी ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स फर्म याकिट को भारत का अधिकृत पार्टनर नियुक्त किया गया है, जो प्रति शिपमेंट लगभग 0.01 डॉलर शुल्क लेगी, लेकिन यह लागत ग्राहकों से नहीं वसूली जाएगी।