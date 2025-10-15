Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत आज से फिर शुरू करेगा अमेरिका के लिए डाक सेवाएं

भारत की तरफ से आज से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। कुछ समय पहले टैरिफ में इजाफे के बाद भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन अब इन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 15, 2025

India Post

India Post (File Photo)

भारतीय संचार मंत्रालय (Indian Ministry of Communications) के तहत डाक विभाग ने घोषणा की है कि आज, यानी कि 15 अक्टूबर से अमेरिका (United States Of America) के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्टीय डाक सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। यह फैसला अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों के बाद लिया गया है, जिसके कारण अगस्त से भारत ने डाक सेवाओं को निलंबित कर दिया था। अब एक नई प्रोसेस के तहत भारत में बुकिंग के समय ही शुल्क लिया जाएगा, जिससे डिलीवरी प्रोसेस तेज़ और सुगम हो जाएगी।

डाक सेवाएं क्यों की गई थीं बंद?

अमेरिकी प्रशासन द्वारा 29 अगस्त से अमेरिका में डाक आयात के लिए दी जाने वाली 800 डॉलर तक ड्यूटी-फ्री की सुविधा समाप्त कर दी गई थी। इससे सभी शिपमेंट पर आयात शुल्क लागू हो गया था, जिसके लिए नई प्रोसेस की ज़रूरत थी। इसी वजह से भारतीय डाक विभाग ने 22 अगस्त को जानकारी दी थी कि अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की डाक सेवाओं को निलंबित किया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ पत्र, दस्तावेज और 100 डॉलर तक गिफ्ट आइटम स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन 29 अगस्त से हर तरह की डाक सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी।

नई प्रोसेस में क्या बदलाव?

भारतीय डाक सेवाओं को अमेरिका के लिए फिर से शुरू करने की नई प्रोसेस के तहत कुछ बदलाव किए जाने के बाद फिर से शुरू किया गया है। अब डिलीवरी ड्यूटी पेड और क्वालिफाइड पार्टी सेवाओं के तहत भारत में ही शुल्क ले लिया जाएगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत से अमेरिका जाने वाले डाक शिपमेंट पर घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य के 50% की फ्लैट दर से कस्टम ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं: कूरियर या व्यावसायिक डाक टैरिफ भी अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे निर्यातक सस्ती दरों का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के कारीगरों, छोटे व्यापारियों और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए नई प्रोसेस ज़्यादा किफायती होगी। अमेरिकी ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स फर्म याकिट को भारत का अधिकृत पार्टनर नियुक्त किया गया है, जो प्रति शिपमेंट लगभग 0.01 डॉलर शुल्क लेगी, लेकिन यह लागत ग्राहकों से नहीं वसूली जाएगी।

ये भी पढ़ें

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा – “खुद को आईने में देखो”
विदेश
Nishikant Dubey

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Oct 2025 09:48 am

Published on:

15 Oct 2025 09:38 am

Hindi News / World / भारत आज से फिर शुरू करेगा अमेरिका के लिए डाक सेवाएं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

100% एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद ट्रंप ने चीन पर लगाया जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन न खरीदने का आरोप

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

चीन के लिए जासूसी के आरोप में भारतीय मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट को FBI ने किया गिरफ्तार

ashley tellis
विदेश

वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी सेना ने एक जहाज को बनाया निशाना, छह लोगों की मौत, क्या बोले ट्रंप?

Donald Trump
विदेश

एर्दोगन का मेलोनी पर चुटीला तंज: ‘तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सिगरेट छोड़ो’ – गाजा शिखर सम्मेलन में हंसी का फव्वारा छूटा !

विदेश

‘तालिबान के मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर मेरा शर्म से सिर झुक गया’ जावेद अख्तर के बयान पर मचा बवाल

Javed Akhtar's statement on his ex-handle on Taliban Foreign Minister's visit to India
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.