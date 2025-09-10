कतर पर इजराइल के हमले पर मोदी ने कही बड़ी बात: क्या भारत-कतर बातचीत से थमेगा मिडिल ईस्ट का तनाव, या नाराज होंगे नेतन्याहू ?

India-Qatar Diplomacy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर बातचीत (India Qatar Diplomacy) की। इस दौरान उन्होंने दोहा में हुए इजराइल के हमले (Israel Qatar Attack)पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि भारत, कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है। मोदी ने कहा कि क्षेत्र (PM Modi Middle East) में बढ़ते तनाव को संवाद और कूटनीति के ज़रिए सुलझाना जरूरी है। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और उत्तेजक कार्रवाइयों से बचने की अपील की। कतर की राजधानी दोहा में हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सुरक्षा अधिकारी भी शामिल था। हमले का इलाका बेहद संवेदनशील था, क्योंकि वहां दूतावासों और स्कूलों की मौजूदगी थी।