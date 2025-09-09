दोहा में धमाका: इजराइल ने किया हमास नेता पर सीधा हमला,भारत के हजारों नागरिकों पर मंडराया खतरा

Israel attack in Doha: इज़राइल और हमास के बीच जारी तनाव अब कतर (Qatar Israel tensions) तक पहुँच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इज़राइल ने दोहा (कतर की राजधानी) में एक हमास नेता के ठिकाने को निशाना बनाते हुए हमला (Israel attack in Doha) किया है। यह हमला कथित रूप से हमास की शीर्ष नेतृत्व टीम (Hamas leader targeted) को खत्म करने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इससे हजारों प्रवासी भारतीय नागरिकों पर खतरा मंडरा रहा है। ध्यान रहे कि दोहा अब तक मध्य-पूर्व में एक शांति वार्ताओं का केंद्र माना जाता रहा है, अब संघर्ष के केंद्र में आ गया है। इज़राइल का यह कदम संकेत देता है कि अब वह सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जहां भी हमास के नेता मिलेंगे, वहीं कार्रवाई की जाएगी।