आपदा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत का 9वां स्थान, पिछले 30 सालों में हुई 80,000 मौतें

ब्राज़ील (Brazil) में 10-21 नवंबर तक जलवायु संबंधित मामलों के विषय में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। यह ब्राज़ील के बेलेम (Belem) शहर में चल रहा है। इस सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं पर जर्मन संस्था जर्मनवॉच ने अपनी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 जारी की है। यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2024 के बीच दुनियाभर में 9,700 से ज़्यादा मौसम की चरम घटनाओं से 8.32 लाख लोगों की मौत हुई और 5.7 अरब लोग प्रभावित हुए। इन आपदाओं की वजह से कुल आर्थिक नुकसान 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स से ज़्यादा रहा। आपदाओं से प्रभावित टॉप-10 देशों में भारत (India) का भी स्थान है।