पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौते पर भारत ने कही बड़ी बात: क्या बदलेगा इंडिया का रुख ?

India reaction on Saudi-Pakistan defense deal: सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक नया रक्षा सहयोग समझौता (India reaction on Saudi-Pakistan defense deal) हुआ है। इसके तहत दोनों देशों ने सुरक्षा, प्रशिक्षण और रक्षा मामलों में आपसी सहयोग आगे बढ़ाने की बात (MEA statement on Saudi Pakistan defense pact) कही है। इस घटनाक्रम को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते पर शांत और संतुलित प्रतिक्रिया (India foreign policy on Pakistan Saudi Arabia) दी है। मंत्रालय ने कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार है। भारत, किसी भी देश के द्विपक्षीय समझौते में हस्तक्षेप नहीं करता।