‘भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा’…ट्रंप के दावे पर भारत सरकार ने दिया जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों और फैसलों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते है। पिछले कई महीनों से भारत के रूसी तेल आयात करने को लेकर भी उन्होंने खुल कर बयानबाजी की है। इसी कड़ी में हाल ही उनका एक नया बयान सामने आया है जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अब से भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे के ठीक बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि सरकार सभी फैसले देश के लोगों के हितों को ध्यान में रख कर ही लेगी।