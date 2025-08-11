आसिम मुनीर ने दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी तो भारत ने किया पलटवार, कहा- ऐसी धमकियों से हम नहीं झुकेंगे

Pakistan nuclear threat India response: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ( Asim Munir) की ओर से अमेरिका में दिए गए एक विवादित बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति (Pakistan nuclear threat)है और अगर उन्हें लगा कि उनका देश डूब रहा है, तो वे आधी दुनिया को भी अपने साथ डुबो देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय (India Pakistan tension)ने इस बयान को "परमाणु हथियार लहराने" का एक और उदाहरण बताया और कहा कि यह पाकिस्तान के परमाणु कमान और नियंत्रण तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है। भारत ने यह भी कहा कि ऐसे देश में, जहां सेना का आतंकवादी संगठनों से गहरा संबंध है, वहां से इस तरह की बातें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय हैं।