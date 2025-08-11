11 अगस्त 2025,

आसिम मुनीर ने दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी तो भारत ने किया पलटवार, कहा- ऐसी धमकियों से हम नहीं झुकेंगे

Pakistan nuclear threat India response: अमेरिका में पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने कहा कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा

भारत

MI Zahir

Aug 11, 2025

Asim Munir Field Marshal
असीम मुनीर ने दी न्यूक्लियर हमले की धमकी (फोटो:ANI)

Pakistan nuclear threat India response: पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ( Asim Munir) की ओर से अमेरिका में दिए गए एक विवादित बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति (Pakistan nuclear threat)है और अगर उन्हें लगा कि उनका देश डूब रहा है, तो वे आधी दुनिया को भी अपने साथ डुबो देंगे। भारत के विदेश मंत्रालय (India Pakistan tension)ने इस बयान को "परमाणु हथियार लहराने" का एक और उदाहरण बताया और कहा कि यह पाकिस्तान के परमाणु कमान और नियंत्रण तंत्र की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है। भारत ने यह भी कहा कि ऐसे देश में, जहां सेना का आतंकवादी संगठनों से गहरा संबंध है, वहां से इस तरह की बातें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय हैं।

मित्र देश की धरती से दी गई धमकी पर भी भारत ने जताई नाराजगी

भारत ने इस बात पर भी खेद जताया कि पाकिस्तान ने इस तरह की धमकी एक तीसरे मित्र देश (अमेरिका) की धरती से दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े होते हैं।

भारत नहीं झुकेगा परमाणु ब्लैकमेल के आगे

सरकार ने साफ किया कि भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह शांति का पक्षधर है लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है, तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व और लोकतंत्र पर सवाल

सूत्रों के अनुसार, असीम मुनीर का यह बयान कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में सेना लंबे समय से लोकतंत्र पर हावी रही है। अमेरिका की ओर से अगर पाकिस्तान की सेना को समर्थन मिलता है, तो वहां राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं और बढ़ सकती हैं।

क्या पाकिस्तान में फिर होगा सत्ता परिवर्तन ?

सूत्रों ने आशंका जताई कि अमेरिका से समर्थन मिलने के बाद असीम मुनीर चुपचाप या खुले तौर पर तख्तापलट की ओर बढ़ सकते हैं। इसका मकसद खुद को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित करना भी हो सकता है।

वैश्विक समुदाय को भी इस मुद्दे की गंभीरता समझाई

पाकिस्तानी सेना प्रमुख की ओर से अमेरिका से दी गई परमाणु धमकी से भारत ने न केवल सख्त रुख अपनाया है, बल्कि वैश्विक समुदाय को भी इस मुद्दे की गंभीरता समझाई है। भारत का कहना है कि वह असीम मुनीर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कथित तौर पर कहा , "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे।"

ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तान की परमाणु कमान और अखंडता पर संदेह

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक बयान में कहा कि इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर संदेह को रेखांकित करती हैं, खासकर ऐसे देश में जहां सेना "आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है।" मंत्रालय ने इसे "अफसोसजनक" बताया कि ये टिप्पणियां एक मित्र तीसरे देश की धरती से की गईं।

आसिम मुनीर ने अमेरिका में क्या कहा ?

फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए मुनीर ने कथित तौर पर परमाणु हमले की धमकी दी थी , क्योंकि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे: मुनीर

मीडिया रिपोर्टों में उनके हवाले से कहा गया है, "हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे।" उन्होंने कहा कि यह इस बात का लक्षण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है और देश पर सेना का नियंत्रण है।

पाकिस्तान में चुपचाप या खुलेआम तख्तापलट हो सकता है

एक सूत्र ने कहा, "अमेरिका के स्वागत और स्वागत से उत्साहित होकर अगला कदम संभवतः पाकिस्तान में चुपचाप या खुलेआम तख्तापलट हो सकता है, ताकि फील्ड मार्शल राष्ट्रपति बन जाएं।"

Updated on:

11 Aug 2025 04:13 pm

Published on:

11 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / World / आसिम मुनीर ने दी न्यूक्लियर अटैक की धमकी तो भारत ने किया पलटवार, कहा- ऐसी धमकियों से हम नहीं झुकेंगे

