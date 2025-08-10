Explainer: आखिर बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं मुनीर, जानिए क्या है अंदर की बात

अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापारिक संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान इस बढ़ती नज़दीकी से असहज है। मुनीर की यात्राएं दरअसल अमेरिका को यह याद दिलाने की कोशिश हैं कि पाकिस्तान भी रणनीतिक रूप से अहम है। यह एक प्रकार से कूटनीतिक जलन भी मानी जा सकती है—भारत को यह दिखाने के लिए कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत और अमेरिका के बीच लगातार गहराते संबंधों को देखकर पाकिस्तान चिंतित है। मुनीर के अमेरिका दौरे भारत के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की एक कोशिश हैं। वह अमेरिका को यह संकेत देना चाहते हैं कि पाकिस्तान भी एक अहम रणनीतिक सहयोगी हो सकता है।