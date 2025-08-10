मोदी के चीन दौरे से पहले अमेरिका जा धमके मुनीर, जानिए किसे दिया पाक आने का बुलावा ?

Pakistan Army Chief US Visit 2025: भारत पाक तनातनी और की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने से पैदा हुए तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अचानक अमेरिका दौरे पर पहुंच गए। इस दौरे की न तो पहले से कोई से कोई आधिकारिक घोषणा की गई थी और न ही अमेरिकी प्रशासन ने इस पर कोई जानकारी शेयर की। मौके का फायदा उठाते हुए यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है, और अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। ध्यान रहे कि चीन पाकिस्तान का मित्र माना जाता है।