अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कैसा रहेगा असर, क्या ये सुधार और घरेलू मांग बनेंगे ताकत

India US trade tariff impact: अमेरिका की ओर से भारत के निर्यात उत्पादों पर ट्रंप टैरिफ (India US trade tariff) बढ़ाने के बाद राजनीतिक और आर्थिक हलकों में बहस तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा (Tuhin Sinha on US tariffs) का मानना है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बीते बरसों के दौरान हुए रणनीतिक सुधार (India economic reforms)और मजबूत घरेलू मांग के चलते यह टैरिफ भारत की निर्यात नीति (India export policy) व विकास गति पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे। सिन्हा ने अपने ताजा लेख में कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में कई अहम रणनीतिक सुधार किए हैं। इन सुधारों ने न सिर्फ भारत की जीडीपी को स्थिरता दी है, बल्कि देश को बाहरी दबावों से निपटने की क्षमता भी दी है।