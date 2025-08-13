डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिंगापुर की जोड़ी: जानें भारत-सिंगापुर मंत्री बैठक के मायने

India-Singapore Third Ministerial Roundtable : भारत और सिंगापुर ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय तीसरी इंडिया-सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल बैठक ( India Singapore ISMR) का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग (Strategic Partnership) को और अधिक गहरा और मजबूत करना था। बैठक के दौरान खासतौर से डिजिटलाइजेशन (Digitalisation Cooperation), स्किल डवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हैल्थकेयर, कनेक्टिविटी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे छह अहम स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन क्षेत्रों में भविष्य की साझेदारी पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।