UN में भारत का ‘ब्रह्मोस’ प्रहार! पाकिस्तान को सरेआम किया बेइज्जत, कश्मीरी राग अलापने पर सुना दी ऐसी खरी-खोटी कि बोलती बंद

पुन्नूसे ने आगे कहा, 'यह मंच भी अपवाद नहीं है। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का अनुचित उल्लेख किया, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार पर भी चेतावनी दी, 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय का अधिकार मौलिक सिद्धांत है, लेकिन इसे बहुलवादी और लोकतांत्रिक राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को आदतन आधारहीन आरोप और झूठ फैलाने से बचना चाहिए, जो पूरी तरह वास्तविकता से अलग है।'