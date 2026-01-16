16 जनवरी 2026,

विदेश

UN में भारत का ‘ब्रह्मोस’ प्रहार! पाकिस्तान को सरेआम किया बेइज्जत, कश्मीरी राग अलापने पर सुना दी ऐसी खरी-खोटी कि बोलती बंद

भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नूसे ने महासभा में संगठन के कार्य पर महासचिव की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय बयान देते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 16, 2026

Eldos Mathew Punnoose

भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नूसे

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने महासभा में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो भारत ने इसे अनुचित और वास्तविकता से कटा हुआ बताते हुए पाकिस्तान की विभाजनकारी एजेंडा पर तीखा हमला बोला। भारत ने कहा कि पाकिस्तान बार-बार संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग कर रहा है।

भारत का करारा प्रहार

भारत की स्थायी मिशन में काउंसलर एल्डोस मैथ्यू पुन्नूसे ने महासभा में संगठन के कार्य पर महासचिव की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय बयान देते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'जब सदस्य देशों को अपनी संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए, पाकिस्तान लगातार सभी मंचों और प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अपनी विभाजनकारी एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है।'

'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा'

पुन्नूसे ने आगे कहा, 'यह मंच भी अपवाद नहीं है। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का अनुचित उल्लेख किया, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार पर भी चेतावनी दी, 'संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय का अधिकार मौलिक सिद्धांत है, लेकिन इसे बहुलवादी और लोकतांत्रिक राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को आदतन आधारहीन आरोप और झूठ फैलाने से बचना चाहिए, जो पूरी तरह वास्तविकता से अलग है।'

ब्रह्मोस का प्रहार जैसा प्रभाव

हालांकि इस बयान में सीधे ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र नहीं है, लेकिन भारत की यह तीखी प्रतिक्रिया 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाती है, जहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। ब्रह्मोस की ताकत ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर किया था, और अब UN में भारत की यह कूटनीतिक "प्रहार" पाकिस्तान की कश्मीर राग को बेनकाब कर रहा है।

पाकिस्तान की पुरानी आदत

पाकिस्तान लगातार UN के विभिन्न फोरम में कश्मीर का मुद्दा उठाकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत की मजबूत स्थिति और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के कारण ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

16 Jan 2026 04:11 pm

UN में भारत का 'ब्रह्मोस' प्रहार! पाकिस्तान को सरेआम किया बेइज्जत, कश्मीरी राग अलापने पर सुना दी ऐसी खरी-खोटी कि बोलती बंद

