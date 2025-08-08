ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद क्या भारत ने लगा दिया अमेरिकी हथियार खरीद पर ब्रेक ? जानिए हकीकत

India halts US arms deal over tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की तरफ से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ (Trump India tariff)के बाद केंद्र सरकार सख्ती से पलटवार के मूड में नजर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना स्थगित (India defense purchase freeze) कर दी है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ (India US arms deal)के बाद भारत में असंतोष का पहला ठोस संकेत है। लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से ​कहा कि भारत की ओर से अमेरिका के साथ रक्षा खरीद के संबंध में बातचीत रोकने की खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। ​अधिकारी के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि खरीद के विभिन्न मामलों में मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार प्रगति हो रही है।