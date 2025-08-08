8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

विदेश

ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद क्या भारत ने लगा दिया अमेरिकी हथियार खरीद पर ब्रेक ? जानिए हकीकत

India halts US arms deal over tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद क्या भारत ने अमेरिका से रक्षा खरीद रोक दी है ?

भारत

MI Zahir

Aug 08, 2025

Donald Trump
अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो: एएनआई )

India halts US arms deal over tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की तरफ से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ (Trump India tariff)के बाद केंद्र सरकार सख्ती से पलटवार के मूड में नजर आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की अपनी योजना स्थगित (India defense purchase freeze) कर दी है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ (India US arms deal)के बाद भारत में असंतोष का पहला ठोस संकेत है। लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से ​कहा कि भारत की ओर से अमेरिका के साथ रक्षा खरीद के संबंध में बातचीत रोकने की खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। ​अधिकारी के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि खरीद के विभिन्न मामलों में मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार प्रगति हो रही है।

ISI ने 40,000 से ज्यादा नागरिकों को गायब किया, पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ें डोनाल्ड ट्रंप! बलूच नेता ने लिखा खुला खत
विदेश
Balochistan Human Rights Violations

ट्रंप का रुख अनिश्चित

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ पर तेजी से अपना रुख बदलने का इतिहास रहा है। वहीं, भारत ने कहा है कि वह वाशिंगटन के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है। एक सूत्र ने कहा कि भारत के टैरिफ और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा स्पष्ट होने के बाद रक्षा खरीद आगे बढ़ सकती है, लेकिन 'उम्मीद के मुताबिक उतनी जल्दी नहीं।

रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने साधी चुप्पी

इस आशय की खबर पर भारत के रक्षा मंत्रालय और पेंटागन ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया। हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ घनिष्ठ साझेदारी बनाने वाले भारत ने कहा है कि उसे अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वाशिंगटन और उसके यूरोपीय सहयोगी जब भी उनके हित में हों, मास्को के साथ व्यापार जारी रखते हैं।

भारत की ओर से खरीद पर चर्चा स्थगित

रॉयटर्स ने ही पहली बार रिपोर्ट कर कहा था कि कि टैरिफ के कारण जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स की तरफ से निर्मित स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों और रेथियॉन व लॉकहीड मार्टिन की ओर से विकसित जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की भारत की ओर से खरीद पर चर्चा स्थगित कर दी गई है।

Business news

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

08 Aug 2025 07:06 pm

08 Aug 2025 06:18 pm

