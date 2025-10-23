भारत-अमेरिका ट्रेड डील के करीब? टैरिफ हो सकता है काफी कम

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच ट्रेड डील Trade Deal) का इंतज़ार दोनों देशों को है। दुनियाभर की इसपर नज़रें हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तभी से दोनों देशों के ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। हालांकि कुछ मुद्दों की वजह से अभी तक दोनों देशों के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई है। इनमें एग्रीकल्चर, डेयरी के साथ ही भारत का रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यह साफ कर चुके हैं कि वह भारत के किसान और डेयरी फार्मर्स के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भारत का रूस से तेल खरीदना भी जारी है। लेकिन इसी बीच अब दोनों देशों की ट्रेड डील पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।