Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत ड्रग्स तस्करी के मामलों में ट्रंप की निगाह में, 23 देशों की विवादास्पद लिस्ट में नाम शामिल

India in US drug trafficking list: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ड्रग्स तस्करी से जुड़े देशों की सूची में शामिल किया है।

भारत

MI Zahir

Sep 18, 2025

Donald Trump Jeffery Epstein
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)

India in US drug trafficking list: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जो ड्रग्स की तस्करी और इसके व्यापार (India drug trafficking) से जुड़े मामलों में अमेरिका की नजर में चिंताजनक हैं। इस लिस्ट (US narcotics list India)में कुल 23 देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलिविया जैसे देश भी शामिल हैं। यह कदम उस समय उठाया गया है, जब ट्रंप ने अमेरिकी संसद को ‘प्रेसीडेंशियल डिटरमिनेशन रिपोर्ट’ नाम की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Trump drug report 2025) सौंपी। इस रिपोर्ट के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल उन देशों की पहचान करता है, जहां ड्रग्स की खेती, निर्माण या तस्करी का खतरा अमेरिका तक पहुंच सकता है।

ये भी पढ़ें

भारत पर काम नहीं करेगी ट्रंप की यह चाल, टैरिफ का दबाव होगा बेअसर, जानिए कैसे
Patrika Special News
US Tariffs on India

रिपोर्ट का मकसद क्या है ?

इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि कौन से देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। अमेरिका इन देशों को चिन्हित करके उनके साथ सहयोग भी करता है, लेकिन यदि देश इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करते, तो उन्हें आर्थिक मदद या व्यापारिक छूट में कटौती भी की जा सकती है।

भारत पर क्या आरोप लगे हैं ?

भारत को लेकर रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि वह ड्रग्स तस्करी को जानबूझ कर बढ़ावा देता है, लेकिन यह जरूर जताया गया है कि भारत ड्रग्स के ट्रांजिट और स्रोत देश के रूप में सामने आया है। खासकर पंजाब, मणिपुर और कुछ तटीय इलाकों में ड्रग्स तस्करी की गतिविधियों में इजाफा देखा गया है। इन इलाकों से नशे का कारोबार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं से जुड़ता है, जिससे यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है।

भारत की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है ?

अब तक भारत सरकार की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत पहले भी कह चुका है कि वह ड्रग्स के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रहा है। एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो), स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मिल कर लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं।

ड्रग्स तस्करी पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा

डोनाल्ड ट्रंप की यह रिपोर्ट केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि सभी 23 देशों के लिए एक तरह का दबाव है कि वे अपने-अपने देशों में ड्रग्स का नेटवर्क खत्म करें। इस रिपोर्ट के जरिये अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि ड्रग्स का वैश्विक व्यापार अब केवल एक देश की समस्या नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट बन चुका है।

भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत

बहरहाल भले ही यह रिपोर्ट अमेरिका की ओर से आई हो, लेकिन यह भारत जैसे देश के लिए एक चेतावनी है कि ड्रग्स तस्करी को जड़ से खत्म करना अब और ज़रूरी हो गया है। भारत को न केवल अपने घरेलू कानूनों को सख्त बनाना होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाते हुए सीमा पार से आने वाले ड्रग्स नेटवर्क पर भी प्रहार करना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

18 Sept 2025 02:31 pm

Hindi News / World / भारत ड्रग्स तस्करी के मामलों में ट्रंप की निगाह में, 23 देशों की विवादास्पद लिस्ट में नाम शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.