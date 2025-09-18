भारत ड्रग्स तस्करी के मामलों में ट्रंप की निगाह में, 23 देशों की विवादास्पद लिस्ट में नाम शामिल

India in US drug trafficking list: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जो ड्रग्स की तस्करी और इसके व्यापार (India drug trafficking) से जुड़े मामलों में अमेरिका की नजर में चिंताजनक हैं। इस लिस्ट (US narcotics list India)में कुल 23 देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलिविया जैसे देश भी शामिल हैं। यह कदम उस समय उठाया गया है, जब ट्रंप ने अमेरिकी संसद को ‘प्रेसीडेंशियल डिटरमिनेशन रिपोर्ट’ नाम की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट (Trump drug report 2025) सौंपी। इस रिपोर्ट के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल उन देशों की पहचान करता है, जहां ड्रग्स की खेती, निर्माण या तस्करी का खतरा अमेरिका तक पहुंच सकता है।