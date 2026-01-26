क्या ट्रंप और वेंस की वजह से फंसा भारत-अमेरिका ट्रेड सौदा ? लीक ऑडियो से मची खलबली

Republican Senator: अमेरिका और भारत के बीच होने वाले जिस बड़े व्यापारिक समझौते (India-US Trade Deal) का दुनिया को इंतजार था, उसके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक लीक हुए ऑडियो से अमेरिकी राजनीति से लेकर दिल्ली के गलियारों तक खलबली मच गई है। दावा किया जा रहा है कि इस डील में देर होने की मुख्य वजह कोई तकनीकी अड़चन नहीं है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Tariffs) और जेडी वेंस का रुख ही है। हाल ही में सामने आए एक कथित ऑडियो में अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज (Ted Cruz Leaked Audio) को इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुना गया है। रिपोर्टों के अनुसार, क्रूज ने संकेत दिया है कि रिपब्लिकन खेमे के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर ट्रंप और उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस, भारत के साथ इस व्यापारिक सौदे (JD Vance Trade Policy) को लेकर फिलहाल बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हैं।