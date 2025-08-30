Patrika LogoSwitch to English

PM Modi ने जापान के प्रधानमंत्री को दिया भारतीय हस्तशिल्प से बना यह खूबसूरत अनमोल उपहार

Indian craftsmanship gifts: प्रधानमंत्री मोदी ने जापान यात्रा के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के अनमोल उपहार, जैसे रेमन बाउल्स और पश्मीना शॉल, जापानी नेताओं को भेंट किए।

भारत

MI Zahir

Aug 30, 2025

Indian craftsmanship gifts
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा रेमन बाउल्स उपहार भेंट किया। (फोटो: ANI.)

Indian craftsmanship gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा (Shigeru Ishiba) और उनकी पत्नी को एक खास और भारतीय हस्तशिल्प से बना उपहार भेंट दिया। यह उपहार भारतीय कला और जापानी सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा मिश्रण था, जिसमें रेमन बाउल्स और पश्मीना शॉल शामिल थे। इस उपहार ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को और भी मजबूत किया है।

ये भी पढ़ें

भारत-जापान ग्रीन पार्टनरशिप से पेरिस समझौते में कैसे आएगी मजबूती, जानिए
विदेश
India-Japan Green Partnership

रेमन बाउल्स: भारतीय कला की अनमोल धरोहर

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को भारतीय कलाकारी का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए रेमन बाउल्स दिए। ये बाउल्स मकराना के मशहूर संगमरमर से बने थे और इनमें पारंपरिक भारतीय कला के सुंदर विवरणों को उकेरा गया था। इन बाउल्स का डिज़ाइन जापान की पारंपरिक पाक कला से प्रेरित था।

प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक

बड़े भूरे मूनस्टोन कटोरे के साथ चार छोटे कटोरे, चांदी की चॉपस्टिक्स, और अर्ध-कीमती पत्थरों से सजी यह कलाकृति जापान की डोनबुरी और सोबा जैसी प्रसिद्ध पाक विधियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। इस उपहार में आंध्र प्रदेश के चंद्रमणि पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो प्रेम, संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है।

राजस्थान की पारंपरिक पर्चिन कारी शैली में नक्काशी

मकराना संगमरमर से बने इस कटोरे के नीचे राजस्थान की पारंपरिक पर्चिन कारी शैली में नक्काशी की गई थी, जो भारतीय हस्तशिल्प की बेमिसाल छाप छोड़ती है।

पश्मीना शॉल: कश्मीर की शाही कला का प्रतीक

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी को एक भव्य पश्मीना शॉल भी भेंट किया। यह शॉल लद्दाख की चांगथांगी बकरी के मुलायम और गर्म ऊन से बुना गया है, जिसे कश्मीरी कारीगरों ने अपने हाथों से तैयार किया था।

शॉल में कश्मीर की सदियों पुरानी परंपरा

यह शॉल कश्मीर की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाता है, जो कभी राजघरानों का हिस्सा हुआ करती थी। इसके हल्के, मुलायम और गर्म गुणों के कारण यह दुनिया भर में पसंद किया जाता है। शॉल में हाथीदांत का आधार था, जिस पर गुलाबी, जंग और लाल रंग के नाजुक पुष्प और पैस्ले पैटर्न उकेरे गए थे, जो कश्मीरी डिज़ाइन और शिल्प कौशल को शानदार तरीके से प्रदर्शित करते हैं।

इस पर रंगबिरंगे फूल और पक्षियों की आकृतियाँ उकेरी गई थीं

इस शॉल को एक खूबसूरत हाथ से बने बक्से में पैक किया गया था, जिस पर रंग-बिरंगे फूल और पक्षियों की आकृतियाँ उकेरी गई थीं। इस बक्से और शॉल का संगम कश्मीर की कला, विरासत और शान को पूरी दुनिया में प्रकट करता है।

मोदी की जापान यात्रा: सांस्कृतिक और द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊँचाइयाँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान इस उपहार के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ किया। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे "उत्पादक" बताया और कहा कि इस यात्रा से भारत को कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री और जापान सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा यादगार होगी।

मोदी की आठवीं जापान यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा 2014 में पदभार संभालने के बाद उनकी आठवीं जापान यात्रा थी। इस यात्रा ने भारत-जापान रिश्तों को एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर ला खड़ा किया।

साझेदारी और मित्रता के एक नए अध्याय की शुरुआत

बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने भारतीय हस्तशिल्प, कला और संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। रेमन बाउल्स और पश्मीना शॉल जैसे अनमोल उपहारों के माध्यम से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया गया है। यह यात्रा भारत और जापान के बीच साझेदारी और मित्रता के एक नए अध्याय की शुरुआत है।

