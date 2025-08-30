PM Modi ने जापान के प्रधानमंत्री को दिया भारतीय हस्तशिल्प से बना यह खूबसूरत अनमोल उपहार

Indian craftsmanship gifts: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने अपनी हाल की जापान यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा (Shigeru Ishiba) और उनकी पत्नी को एक खास और भारतीय हस्तशिल्प से बना उपहार भेंट दिया। यह उपहार भारतीय कला और जापानी सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा मिश्रण था, जिसमें रेमन बाउल्स और पश्मीना शॉल शामिल थे। इस उपहार ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को और भी मजबूत किया है।