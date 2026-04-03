नेपाल में स्कूल-अस्पताल बनाएगा भारत, नए पीएम बालेन शाह से हो गई बड़ी डील! जानें खास बात

काठमांडू में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को नेपाल सरकार के साथ 7 नए विकास प्रोजेक्ट के लिए समझौते किए। इन प्रोजेक्ट पर करीब 473 मिलियन नेपाली रुपये खर्च होंगे और इससे नेपाल के सात अलग अलग जिलों के आम लोगों को फायदा मिलेगा।