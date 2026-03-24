पश्चिम एशिया संकट पर भारत सतर्क, ऊर्जा, खाद्य और सुरक्षा को लेकर जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की बात

Iran Israel War Latest News: पश्चिम एशिया में जारी तनाव अब सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहा है। इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में भारत सरकार सतर्क हो गई है और हर स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से लंबी बातचीत की। यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें खास तौर पर पश्चिम एशिया के संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर चर्चा हुई। खासकर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं ने चिंता जताई और आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी।