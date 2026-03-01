कोलंबिया में सैन्य विमान क्रैश…110 सैनिक थे सवार, देखें वीडियो

आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी के अंत में बोलिवियाई वायु सेना का एक और हरक्यूलिस सी-130 विमान हादसे का शिकार हो गया था। राजधानी ला पाज के पास घनी आबादी वाले शहर ऑल्टो में विमान क्रैश होने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं, इस दर्दनाक हादसे में 30 घायल हो गए थे। विमान के माल से नोट शहर भर में बिखर गए, जिससे लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं थी। खराब मौसम के बीच सैन्य विमान सड़क पर जा गिरा, जहां कई वाहन खड़े थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय टेलीविजन द्वारा प्रसारित वीडियो में विमान सड़क पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है और सड़क पर खड़ी कई कारें इसके नीचे कुचल गईं।