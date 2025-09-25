खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, भारत में अशांति फैलाने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हुआ हूजी

वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार ने इस गुट पर लगाम लगाकर रखी थी, लेकिन जमात-ए-इस्लामी समर्थित मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का कार्यवाहक बनाए जाने के बाद हूजी समेत कई कट्टरपंथी गुट फिर से सक्रिय हो गए हैं। जिसके बाद अब इनके भारत की ओर बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि पिछले तीन महीनों में आईएसआई और हूजी नेताओं के बीच कम से कम छह बैठकें हुई हैं। इन सभी का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना और भारतीय सीमा के पास और गुट स्थापित करना है।