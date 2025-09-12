वॉशिंग मशीन का विवाद, पत्नी-बेटे के सामने बेरहमी से काट दी गर्दन; अमेरिका में भारतीय शख्स की हत्या

वॉशिंग मशीन के विवाद को लेकर अमेरिका के टेक्सास में एक 50 वर्षीय भारतीय मूल शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनकी पहचान चंद्रमौली नागमल्लैया के रूप में हुई है। यह घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई।