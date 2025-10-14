Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पीयूष गोयल ने की अनीता आनंद से मुलाकात, भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सोमवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। दोनों के बीच इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 14, 2025

Piyush Goyal meets Anita Anand

Piyush Goyal meets Anita Anand (Photo - Canadian FM's social media)

कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand) इस समय दो दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। आज इस दौरे का आखिरी दिन है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2023 में जब दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी, तब से अब तक किसी भी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। सोमवार को कनाडाई विदेश मंत्री अनीता ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करने के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से भी मुलाकात की।

भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

गोयल और अनीता के बीच मुलाकात दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई। इस दौरान दोनों के बीच नए सिरे से भारत-कनाडा पार्टनरशिप के तहत एक संतुलित और दूरदर्शी आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। अनीता ने बताया कि कनाडा, दोनों देशों में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही गोयल ने विश्वास और सम्मान पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की तत्परता पर भी जोर दिया।

द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती पर फोकस

भारत और कनाडा के बीच 2023 में संबंधों में बिगाड़ से पहले अच्छे संबंध थे। ऐसे में अब दोनों देशों का फोकस द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाने पर रहेगा। दोनों देशों की तरफ से इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Oct 2025 10:00 am

Published on:

14 Oct 2025 09:58 am

Hindi News / World / पीयूष गोयल ने की अनीता आनंद से मुलाकात, भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वैज्ञानिकों का दावा, डिप्रेशन का कारण दिमाग की सिर्फ दो कोशिकाओं से जुड़ा

Human brain cells
विदेश

चांद-मंगल तक पहुंचना होगा आसान, एलन मस्क की SpaceX के स्टारशिप की लॉन्चिंग सफल

Starship Launching
विदेश

मैक्सिको में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से अब तक 64 लोगों की मौत, 200 पार पहुंच सकता है आंकड़ा

Torrential rains in Mexico
विदेश

पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, ट्रंप और नेतन्याहू की भी की तारीफ

Israeli PM Benjamin Netanyahu, Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

Afghanistan-Pakistan Clash: अफगानी हमलों से दहल उठा पाक, कहा- अब स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त…

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.