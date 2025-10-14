पीयूष गोयल ने की अनीता आनंद से मुलाकात, भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

गोयल और अनीता के बीच मुलाकात दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई। इस दौरान दोनों के बीच नए सिरे से भारत-कनाडा पार्टनरशिप के तहत एक संतुलित और दूरदर्शी आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। अनीता ने बताया कि कनाडा, दोनों देशों में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही गोयल ने विश्वास और सम्मान पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की तत्परता पर भी जोर दिया।