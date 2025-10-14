पीयूष गोयल ने की अनीता आनंद से मुलाकात, भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा

Piyush Goyal meets Anita Anand (Photo - Canadian FM's social media)
कनाडा (Canada) की विदेश मंत्री अनीता आनंद (Anita Anand) इस समय दो दिवसीय भारत (India) दौरे पर हैं। आज इस दौरे का आखिरी दिन है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2023 में जब दोनों देशों के संबंधों में दरार पड़ी, तब से अब तक किसी भी कनाडाई मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। सोमवार को कनाडाई विदेश मंत्री अनीता ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात करने के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से भी मुलाकात की।
गोयल और अनीता के बीच मुलाकात दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई। इस दौरान दोनों के बीच नए सिरे से भारत-कनाडा पार्टनरशिप के तहत एक संतुलित और दूरदर्शी आर्थिक संबंध को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। अनीता ने बताया कि कनाडा, दोनों देशों में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी बातचीत हुई। इसके साथ ही गोयल ने विश्वास और सम्मान पर आधारित पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की तत्परता पर भी जोर दिया।
भारत और कनाडा के बीच 2023 में संबंधों में बिगाड़ से पहले अच्छे संबंध थे। ऐसे में अब दोनों देशों का फोकस द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाने पर रहेगा। दोनों देशों की तरफ से इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग