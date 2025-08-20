भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे मॉस्को, ट्रंप के ‘टैरिफ वॉर’ के बीच भारत की रूस से दोस्ती हो रही और गहरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर' के बीच भारत की रूस से दोस्ती और गहरी हो रही है। कुछ दिन पहले ही एनएसए अजीत डोभाल (Ajit Doval) भी रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात भी की थी। डोभाल के रूस दौरे के दौरान ही पुतिन के भारत आने पर भी सहमति बनी। इस महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और पुतिन के बीच दो बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के बाद भी पीएम मोदी को फोन करके इस बारे में डिटेल दी थी। अब विदेश मंत्री जयशंकर भी रूस पहुंच गए हैं। इस दौरान वह भी पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। जयशंकर और पुतिन की मुलाकात होगी या नहीं, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यह साफ है कि भारत पर ट्रंप के लगाए टैरिफ से उसकी रूस से संबंध और मज़बूत हो रहे हैं।