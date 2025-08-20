Patrika LogoSwitch to English

विदेश

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे मॉस्को, ट्रंप के ‘टैरिफ वॉर’ के बीच भारत की रूस से दोस्ती हो रही और गहरी

Jaishankar's Russia Visit: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर मंगलवार को रूस के आधिकारिक दौरे पर राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 20, 2025

S. Jaishankar in Russia
एस. जयशंकर पहुंचे रूस (फोटो - रूस में भारतीय दूतावास के सोशल मीडिया से)

भारत (India) के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) रूस (Russia) के आधिकारिक दौरे पर मंगलवार को राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। उनका यह दौरा तीन दिवसीय होगा। रूसी उप प्रधानमंत्र डेनिस मंटुरोव (Denis Manturov) के निमंत्रण पर जयशंकर रूस का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह न सिर्फ मंटुरोव से मुलाकात करेंगे, बल्कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) से भी मुलाकात करेंगे।

क्या है जयशंकर के रूस दौरे का एजेंडा?

रूस के दौरे के दौरान भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर आज, बुधवार, 20 अगस्त को भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे। जयशंकर, मॉस्को में भारत-रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। लावरोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर, भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और भारत-रूस की खास रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के विषय में बातचीत करेंगे।

भारत की रूस से दोस्ती हो रही और गहरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर' के बीच भारत की रूस से दोस्ती और गहरी हो रही है। कुछ दिन पहले ही एनएसए अजीत डोभाल (Ajit Doval) भी रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात भी की थी। डोभाल के रूस दौरे के दौरान ही पुतिन के भारत आने पर भी सहमति बनी। इस महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और पुतिन के बीच दो बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात के बाद भी पीएम मोदी को फोन करके इस बारे में डिटेल दी थी। अब विदेश मंत्री जयशंकर भी रूस पहुंच गए हैं। इस दौरान वह भी पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। जयशंकर और पुतिन की मुलाकात होगी या नहीं, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यह साफ है कि भारत पर ट्रंप के लगाए टैरिफ से उसकी रूस से संबंध और मज़बूत हो रहे हैं।

world news

World News in Hindi

Published on:

20 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / World / भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे मॉस्को, ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' के बीच भारत की रूस से दोस्ती हो रही और गहरी

ट्रेंडिंग वीडियो

