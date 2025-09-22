टैरिफ पर तनाव के बीच आज होगी भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, रुबियो से मिलेंगे जयशंकर

अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र का आयोजन हो रहा है। 9 सितंबर से चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का समापन 29 सितंबर को होगा, लेकिन 23-27 सितंबर के दौरान इस सत्र की मीटिंग्स में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्यौता दिया गया है, जिनमें भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar), यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।