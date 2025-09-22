Patrika LogoSwitch to English

विदेश

टैरिफ पर तनाव के बीच आज होगी भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, रुबियो से मिलेंगे जयशंकर

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे। टैरिफ मामले पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद दोनों के बीच यह पहली मुलाकात होगी।

भारत

Tanay Mishra

Sep 22, 2025

S. Jaishankar and Marco Rubio
S. Jaishankar and Marco Rubio (Photo - Jaishankar's social media)

अमेरिका (United States Of America) के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा - यूएनजीए (United Nations General Assembly - UNGA) के 80वें सत्र का आयोजन हो रहा है। 9 सितंबर से चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का समापन 29 सितंबर को होगा, लेकिन 23-27 सितंबर के दौरान इस सत्र की मीटिंग्स में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्यौता दिया गया है, जिनमें भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भी शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं जा रहे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar), यूएनजीए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आज होगी भारत-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात

आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) की न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यह तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों जनवरी और जुलाई में भी मिल चुके हैं।

टैरिफ पर तनाव के बीच होगी पहली मुलाकात

पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच जयशंकर और रुबियो की यह मुलाकात होगी, जिस पर दोनों देशों की नज़रें रहेंगी।

टैरिफ पर तनाव के बीच होगी पहली मुलाकात

पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच जयशंकर और रुबियो की यह मुलाकात होगी, जिस पर दोनों देशों की नज़रें रहेंगी। गौरतलब है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% बेस टैरिफ और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया है।

दोनों देशों के संबंधों में सुधार पर बातचीत संभव

भले ही पीएम मोदी और ट्रंप एक-दूसरे को दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध बेहद अच्छे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव जगजाहिर है। ऐसे में जयशंकर और रुबियो के बीच होने वाली मीटिंग में दोनों देशों के संबंधों में सुधार पर चर्चा संभव है। गौरतलब है कि इस समय भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) भी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका गए हुए हैं।

