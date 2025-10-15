चीन के लिए जासूसी के आरोप में भारतीय मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट को FBI ने किया गिरफ्तार

टेलिस पर अमेरिकी वायु सेना की रणनीतियों, सैन्य विमानों की क्षमताओं और अन्य संवेदनशील जानकारी से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को अवैध रूप से अपने वर्जीनिया स्थित घर में रखने का भी आरोप है। 11 अक्टूबर 2025 को एफबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा, जहां लॉक वाले फाइलिंग कैबिनेट, बेसमेंट कार्यालय के डेस्क और यहां तक कि कचरा बैगों में 1,000 से अधिक पेज के 'टॉप सीक्रेट' और 'सीक्रेट' दस्तावेज बरामद हुए। जांच एजेंसी के अनुसार, टेलिस ने सितंबर-अक्टूबर 2025 में रक्षा और विदेश विभाग की इमारतों में प्रवेश कर इन दस्तावेजों को प्रिंट किया और चमड़े के बैग में लेकर बाहर निकले।