भारतीय मूल के डॉक्टर ने मरीजों से यौन संबंध के बदले उन्हें दीं नशीली दवाएं, न्यू जर्सी केस

Indian-origin doctor arrested in US for drug and sex scandal: न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल के डॉक्टर रितेश कालरा (Indian doctor arrested US) को अपने मरीजों को बिना किसी वैध चिकित्सीय कारण के नशे की दवाएं देने और इसके बदले यौन संबंध बनाने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि कालरा (Ritesh Kalra drug scandal) ने अपनी क्लिनिक में एक "गोली बनाने की फैक्ट्री" चला रखी थी, जहां वह मरीजों को ऑक्सीकोडोन और कोडीन जैसी शक्तिशाली ओपिओइड दवाइयां देते थे। अमेरिकी अटॉर्नी एलिना हब्बा ने कहा, "चिकित्सक का पेशा बहुत गंभीर जिम्मेदारी भरा होता है, लेकिन डॉ. कालरा ने इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने न केवल मरीजों की नशे की लत को बढ़ावा दिया, बल्कि कमजोर मरीजों का यौन शोषण भी किया और न्यू जर्सी (Indian-origin doctor New Jersey) के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के साथ धोखाधड़ी की।"