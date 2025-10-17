पीएम मोदी ने श्रीलंकाई पीएम अमरसूर्या से की मुलाकात, अहम विषयों पर की चर्चा

Indian Prime Minister Narendra Modi with Sri Lankan PM Harini Amarasuriya (Photo - PM Modi's social media)
श्रीलंका (Sri Lanka) की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या (Harini Amarasuriya) भारत (India) आई हुई हैं। इस दौरान आज, शुक्रवार, 17 अक्टूबर को उनकी मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और उनके साथ अहम मुद्दों पर चर्चा भी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और हमारे मछुआरों के कल्याण सहित कई व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की। घनिष्ठ पड़ोसी होने के नाते, हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों की जनता और साझा क्षेत्र की समृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है।"
