पीएम मोदी ने की नई जापानी पीएम ताकाइची से फोन पर बात, दी बधाई और भारत-जापान पार्टनरशिप कर की चर्चा

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जापानी पीएम ताकाइची से फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। पीएम मोदी ने लिखा, "जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर आधारित भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत-जापान के मज़बूत संबंध बहुत अहम हैं।"