लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट पर हमला, आग में जलते हुए बाहर निकले लोग; मच गई अफरातफरी

बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि उनपर काबू पाने में दमकलकर्मियों को 90 मिनट लगे। जिन लोगों ने घटना को सामने से देखा, उन्होंने बताया कि मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी आग के गोले की तरह भाग रहा था। वह पूरी तरह से जल रहा था। मेरा एक दोस्त पानी की बाल्टी लेकर आया और हम बस आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।