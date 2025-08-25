Patrika LogoSwitch to English

लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट पर हमला, आग में जलते हुए बाहर निकले लोग; मच गई अफरातफरी

लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट पर हमला हुआ है। इसमें पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में एक 15 साल के लड़के और 57 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला इलफोर्ड के गैंट्स हिल [&hellip;]

भारत

Mukul Kumar

Aug 25, 2025

लंदन पुलिस की तस्वीर। (फोटो- IANS)

लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट पर हमला हुआ है। इसमें पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में एक 15 साल के लड़के और 57 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है।

बताया जा रहा है कि यह हमला इलफोर्ड के गैंट्स हिल में वुडफोर्ड एवेन्यू स्थित इंडियन अरोमा (रेस्टोरेंट) में हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, हमले में घायल होने के बाद तीन महिलाओं और दो पुरुषों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बाद में बताया कि एक पुरुष और एक महिला अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

आग लगाने के संदेह में किया गया गिरफ्तार

मेट्रोपॉलिटन पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए एक 15 वर्षीय लड़के और 54 वर्षीय व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। दोनों को जान की हानि पहुंचाने के इरादे से रेस्टोरेंट में आग लगाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है।

बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि उनपर काबू पाने में दमकलकर्मियों को 90 मिनट लगे। जिन लोगों ने घटना को सामने से देखा, उन्होंने बताया कि मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी आग के गोले की तरह भाग रहा था। वह पूरी तरह से जल रहा था। मेरा एक दोस्त पानी की बाल्टी लेकर आया और हम बस आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

पुलिस ने कहा- 9 लोग बिल्डिंग से निकलकर भागने में सफल रहे

पुलिस ने बताया कि अस्पताल ले जाए गए पांच लोगों के अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन आपातकालीन दल के पहुंचने से पहले ही वे वहां से चले गए।

उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं, अग्निशमन दल और पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले नौ अन्य लोग बिल्डिंग से भागने में सफल रहे।

पुलिस ने इस बीच लोगों से एक अपील भी की है। अधिकारी ने कहा कि हमें पता है कि इस घटना से लोग चिंतित और स्तब्ध है। मैं सभी आग्रह करता हूं कि अगर उनके पास इस संबंध में कोई भी जानकारी है तो वह आगे आकर पुलिस से बात करे।

