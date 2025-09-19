अमेरिका में पुलिस ने भारतीय को मारी गोली, मौत के बाद बवाल, परिवार ने कहा- मदद के लिए बुलाया था लेकिन…

गोली मारने के बाद पुलिस ने निजामुद्दीन को एक स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब पुलिस का कहना है कि सांता क्लारा काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय और सांता क्लारा पुलिस विभाग एक संयुक्त जांच कर रहे हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम अपडेट देते रहेंगे।