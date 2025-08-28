भारतीयों के लिए खुशखबरी! बिना अलग वीज़ा के इस देश की यात्रा कर सकेंगे, बस पूरी करनी होगी यह शर्त…

भारत (India) में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो (Mariano Caucino) ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मारियानो ने लिखा, "अर्जेंटीना ने अमेरिकी वीज़ा धारक भारतीय नागरिकों के लिए देश में एंट्री को आसान कर दिया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा धारक भारतीय नागरिक, अलग से अर्जेंटीना वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना ही अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं। यह अर्जेंटीना और भारत, दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हम अपने अद्भुत देश में और ज़्यादा भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।"