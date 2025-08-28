Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारतीयों के लिए खुशखबरी! बिना अलग वीज़ा के इस देश की यात्रा कर सकेंगे, बस पूरी करनी होगी यह शर्त…

भारतीयों के लिए एक खुशखबरी है। जिनके पास अमेरिकी वीज़ा है, वो बिना अलग परमिट के एक अन्य देश की भी यात्रा कर सकेंगे। कौनसा है वो देश? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 28, 2025

Tourism in Argentina
Tourism in Argentina (Representational Photo)

विदेश यात्रा करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए एक खुशखबरी है। एक और देश ने भारतीयों को वीज़ा के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा किस देश ने किया है? हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना (Argentina) की, जहाँ की यात्रा करना अब भारतीयों के लिए और आसान हो गया है, क्योंकि अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए वीज़ा के नियमों में ढील दे दी है। हालांकि इस ढील के साथ एक शर्त भी है।

अमेरिकी वीज़ा ज़रूरी

अर्जेंटीना ने अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा रखने वाले भारतीयों को वीज़ा के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। इस ढील के अनुसार अब वैध अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को अर्जेंटीना की यात्रा के लिए अलग से परमिट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो अमेरिकी वीज़ा होने पर अर्जेन्टीनाई वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रंप टैरिफ पर पूर्व भारतीय विदेश सचिव का बयान, “भारत-अमेरिका में जल्द ही होगा…”
विदेश
Harsh Vardhan Shringla

भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने दी जानकारी

भारत (India) में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो (Mariano Caucino) ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मारियानो ने लिखा, "अर्जेंटीना ने अमेरिकी वीज़ा धारक भारतीय नागरिकों के लिए देश में एंट्री को आसान कर दिया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा धारक भारतीय नागरिक, अलग से अर्जेंटीना वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना ही अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं। यह अर्जेंटीना और भारत, दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हम अपने अद्भुत देश में और ज़्यादा भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।"

टूरिज़्म को मिलेगा बढ़ावा

अर्जेंटीना के इस फैसले से देश में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। देश में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। साथ ही भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों में भी मज़बूती आएगी।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने दी धमकी, “अगर रूस ने सीज़फायर नहीं किया स्वीकार तो…”
विदेश
Donald Trump and Vladimir Putin

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

28 Aug 2025 10:55 am

Hindi News / World / भारतीयों के लिए खुशखबरी! बिना अलग वीज़ा के इस देश की यात्रा कर सकेंगे, बस पूरी करनी होगी यह शर्त…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.