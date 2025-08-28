भारतीयों के लिए खुशखबरी! बिना अलग वीज़ा के इस देश की यात्रा कर सकेंगे, बस पूरी करनी होगी यह शर्त…

विदेश यात्रा करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए एक खुशखबरी है। एक और देश ने भारतीयों को वीज़ा के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि ऐसा किस देश ने किया है? हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना (Argentina) की, जहाँ की यात्रा करना अब भारतीयों के लिए और आसान हो गया है, क्योंकि अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए वीज़ा के नियमों में ढील दे दी है। हालांकि इस ढील के साथ एक शर्त भी है।
अर्जेंटीना ने अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा रखने वाले भारतीयों को वीज़ा के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। इस ढील के अनुसार अब वैध अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को अर्जेंटीना की यात्रा के लिए अलग से परमिट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो अमेरिकी वीज़ा होने पर अर्जेन्टीनाई वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं।
भारत (India) में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो (Mariano Caucino) ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। मारियानो ने लिखा, "अर्जेंटीना ने अमेरिकी वीज़ा धारक भारतीय नागरिकों के लिए देश में एंट्री को आसान कर दिया है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, अमेरिकी टूरिस्ट वीज़ा धारक भारतीय नागरिक, अलग से अर्जेंटीना वीज़ा के लिए आवेदन किए बिना ही अर्जेंटीना की यात्रा कर सकते हैं। यह अर्जेंटीना और भारत, दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। हम अपने अद्भुत देश में और ज़्यादा भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।"
अर्जेंटीना के इस फैसले से देश में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। देश में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। साथ ही भारत और अर्जेंटीना के बीच संबंधों में भी मज़बूती आएगी।